مسرور بارزاني يهنئ بعيد العمال العالمي ويؤكد التزام الحكومة بحماية حقوقهم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، برقية تهنئة إلى عمال كوردستان والعالم بمناسبة حلول عيد العمال العالمي، أعرب فيها عن تمنياته لهم بموفور الصحة والطمأنينة.

وثمّن رئيس الحكومة عاليًا الدور الريادي والجهود الدؤوبة التي يبذلها عمال كوردستان في مسيرة البناء والإعمار، مؤكدًا أن سواعدهم هي الركيزة الأساسية في عملية التنمية والنهضة الاقتصادية التي يشهدها إقليم كوردستان.

وجدد مسرور بارزاني في هذه المناسبة التزام حكومة إقليم كوردستان الراسخ بحماية حقوق الطبقة العاملة، والسعي المستمر لتحسين ظروفهم المعيشية وبيئة عملهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا أفضل.

واختتم رئيس الحكومة رسالته بالتأكيد على ضرورة صون حقوق العمال وإبعادهم عن شتى أنواع الظلم والاضطهاد، متمنيًا أن تظل حقوقهم محمية ومصانة في كافة الأوقات.