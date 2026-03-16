الجيش الامريكي: هجمات إيران طالت قواعدنا في 7 دول وأصابت نحو 200 جندي

أربيل (كوردستان24)- أعلن الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين، عن إصابة نحو 200 من عناصر القوات الأمريكية المتمركزة في سبع دول بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك منذ اندلاع العمليات العسكرية ضد إيران.

وفي تفاصيل الحالة الصحية للمصابين، أوضح هوكينز أن غالبية الإصابات صُنفت كـ "طفيفة"، حيث تمكن أكثر من 180 عنصراً من العودة إلى ممارسة مهامهم بانتظام، في حين لا تزال هناك عشر حالات في وضع صحي خطير.

وبحسب البيان، فقد توزعت الإصابات على قواعد ومنشآت عسكرية في كل من: البحرين، والعراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الإحصائية المحدثة لترفع الحصيلة التي أعلنها البنتاغون سابقاً في العاشر من آذار/مارس الجاري، والتي كانت تشير إلى 140 جريحاً. كما أكدت التقارير مقتل 13 من القوات الأمريكية حتى الآن؛ قضى سبعة منهم في هجمات مباشرة، بينما لقي ستة آخرون حتفهم إثر تحطم طائرة عسكرية في العراق.

يُذكر أن التوترات العسكرية قد تصاعدت عقب شن القوات الأمريكية والإسرائيلية حملة جوية واسعة النطاق ضد أهداف إيرانية في 28 فبراير/شباط الماضي، وهو ما أعقبه رد من طهران عبر موجات مكثفة من الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت الدول المضيفة للقوات والقواعد الأمريكية في المنطقة.