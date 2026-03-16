بينهم 14 مواطناً.. الكويت تعلن ضبط خلية تابعة لـ "حزب الله" كانت تخطط لنشر الفوضى

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الإثنين، عن نجاح أجهزتها الأمنية في كشف وضبط جماعة إرهابية تابعة لما يسمى بمنظمة "حزب الله" المحظورة، كانت تخطط لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي عبر حسابها في منصة "إكس"، أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة أمنية دقيقة، أسفرت عن ضبط 16 عنصراً (14 مواطناً كويتياً ولبنانيين اثنين). وبينت التحقيقات أن الخلية كانت تهدف إلى تنفيذ مخطط تخريبي منظم يستهدف المساس بسيادة الدولة، ونشر الفوضى، والإخلال بالنظام العام، بالإضافة إلى تجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم، مما شكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني وسلامة المجتمع.

وكشفت الداخلية عن العثور على كمية كبيرة من المضبوطات بحوزة المتهمين بعد استصدار الأذونات القانونية من النيابة العامة، شملت:

أسلحة نارية وذخائر متنوعة، من بينها سلاح مخصص للاغتيالات.

أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) وطائرات مسيرة (درون).

خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية.

أعلام وصور تابعة لمنظمات إرهابية، وأسلحة خاصة لأغراض التدريب.

وأكدت الوزارة إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار الجهود الأمنية لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بهذه الأنشطة الإجرامية.

واختتمت الداخلية بيانها بتوجيه رسالة حازمة، أكدت فيها أن "أمن الكويت وسيادتها خط أحمر"، متوعدة بإجراءات صارمة وحاسمة ضد كل من يتعاون أو يتعاطف أو يدعم مالياً جهات إرهابية خارجية، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي طرف يمس استقرار الوطن ومقدراته.