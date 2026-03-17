سنتكوم تعلن حصيلة خسائرها في المواجهات مع إيران: مقتل 13 جندياً و 200 جريحاً

أربيل (كوردستان24)- كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين 16 آذار 2026، عن إحصائية جديدة للخسائر البشرية والمادية التي لحقت بصفوف قواتها منذ بدء المواجهات العسكرية مع إيران، مشيرة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المتطورة.

وصرح المتحدث باسم القيادة المركزية، تيم هوكينز، لوكالة "رويترز"، أن المواجهات أسفرت حتى الآن عن مقتل 13 جندياً أمريكياً وإصابة نحو 200 آخرين. وأوضح هوكينز أن الغالبية العظمى من المصابين (نحو 180 جندياً) كانت جروحهم طفيفة وعادوا إلى الخدمة، في حين وصفت إصابات 10 جنود بالخطيرة.

وبحسب البيان العسكري، فإن هذه الإصابات وقعت نتيجة هجمات استهدفت القواعد الأمريكية الموزعة في كل من الكويت، السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين، العراق، وإسرائيل.

وأشار المتحدث إلى أن الهجمات الإيرانية التي بدأت في 28 شباط الماضي، لم تقتصر على الثكنات العسكرية فحسب، بل طالت بعثات دبلوماسية وفنادق ومطارات، بالإضافة إلى تسببها بأضرار جسيمة في البنية التحتية لقطاع الطاقة في دول المنطقة.

وفي المقابل، أكدت المصادر الأمريكية أن الولايات المتحدة ردت بشن ضربات جوية مكثفة استهدفت أكثر من 7000 هدف مختلف داخل العمق الإيراني.

وفي سياق الخسائر التقنية، نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي تأكيده تحطم وفقدان 12 طائرة مسيرة متطورة من طراز "MQ-9 Reaper" خلال العمليات القتالية. وتُعد هذه المسيرة ركيزة أساسية في سلاح الجو الأمريكي لجمع المعلومات الاستخباراتية، حيث تمتاز بقدرتها على التحليق بارتفاع يصل إلى 50 ألف قدم والبقاء في الجو لأكثر من 27 ساعة متواصلة، مدعومة بأنظمة رادار وأجهزة استشعار وكاميرات فائقة الدقة لمراقبة الأهداف وتحديدها.