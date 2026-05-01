عراقجي يكذّب أرقام البنتاغون: مغامرات نتنياهو كلفّت واشنطن 100 مليار دولار

أربيل (كوردستان24)- فنّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإحصائيات الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بشأن تكاليف الحرب، مؤكداً أن التكلفة الحقيقية التي تتحملها الولايات المتحدة تتجاوز بكثير الأرقام المعلنة، وتلقي بظلالها مباشرة على كاهل المواطن الأمريكي.

وفي تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة 1 أيار/مايو 2026، قال عراقجي: "إن مغامرات نتنياهو كلفّت الولايات المتحدة بشكل مباشر 100 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل أربعة أضعاف الرقم الذي كشفت عنه وزارة الدفاع الأمريكية".

وأوضح الوزير الإيراني أن التكاليف غير المباشرة للحرب تتخطى هذا الرقم بكثير، مشيراً إلى أن "التكلفة الشهرية لهذه الحرب تبلغ حالياً 500 دولار لكل عائلة أمريكية، وهي في تصاعد مستمر وبوتيرة سريعة".

وفي انتقاد حاد لنفوذ تل أبيب داخل واشنطن وتأثيره على صناعة القرار، اختتم عراقجي رسالته بالقول: "سياسة (إسرائيل أولاً) تعني دائماً وبشكل قطعي وضع (أمريكا في المرتبة الأخيرة)".

تأتي هذه التصريحات رداً على بيانات سابقة للبنتاغون قدرت تكلفة الحرب المرتبطة بإيران بنحو 25 مليار دولار. وكان "جولس هيرس"، المسؤول المالي في البنتاغون، قد صرح أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب يوم الأربعاء 29 نيسان/أبريل 2026، بأن معظم مبلغ الـ 25 مليار دولار خُصص لتأمين "الذخائر والأسلحة"، دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الميزانية تشمل تكاليف ترميم وإصلاح القواعد العسكرية الأمريكية التي تعرضت لأضرار في المنطقة.