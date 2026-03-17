لبنان يسلّم دمشق 136 سجينا لاستكمال محكوميتهم في سوريا

أربيل (كوردستان24)- كشفت معلومات صحفية أن السلطات اللبنانية ستسلم دمشق 136 سجينا سوريا لاستكمال محكوميتهم في السجون السورية، تنفيذا للاتفاق الموقع بين البلدين بهذا الصدد.

ووفقاً للمعلومات، ستقوم قوى الأمن الداخلي اليوم بتسليم السجناء إلى المديرية العامة للأمن العام، تمهيدا لترحيلهم إلى سوريا غداً، وفق الإجراءات المعتمدة بين الجانبين.

وأشارت المعلومات إلى أن عملية نقل المحكومين ستتم عبر باصات مدنية لبنانية يجري العمل على تأمينها بواسطة مستشار لإحدى المرجعيات الرئاسية، لنقلهم من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية.

يذكر أن الحكومتين اللبنانية والسورية وقعتا في 6 فبراير 2026 اتفاقية لنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، في خطوة وصفت بأنها "محطة تاريخية" لإعادة بناء العلاقات الثنائية على أسس جديدة من الندية والاحترام المتبادل.

ويشمل الاتفاق نحو 300 محكوم سوري في السجون اللبنانية، وهم ممن أمضوا فترات طويلة (10 سنوات فأكثر) وتشمل جميع الجنايات باستثناء الاغتصاب والقتل. ويحق للمحكومين المنقولين طلب إعادة محاكمتهم بعد وصولهم إلى سوريا.

