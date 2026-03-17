الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد "الباسيج" ويستهدف علي لاريجاني في طهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تصفية غلام رضا سليماني، قائد ميليشيا "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، ونائبه المعروف باسم "كاريشي". وأوضح المتحدث باسم الجيش أن العملية تمت في منطقة تضم خياماً مؤقتة، كان القياديان قد استخدماها كمركز قيادة بديل للتمويه وتجنب التتبع والاستهداف.

استهداف علي لاريجاني

وفي تطور ميداني لافت، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلاً عن ثلاثة مصادر منفصلة، أن الجيش الإسرائيلي نفذ محاولة اغتيال استهدفت المسؤول الإيراني البارز علي لاريجاني. وتُعد هذه العملية، في حال تأكدت نتائجها، الأهم منذ اندلاع المواجهة الواسعة في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأكد مصدر إسرائيلي رفيع ومصدران في المؤسسة الدفاعية وقوع المحاولة، إلا أنهم رفضوا الكشف عن مصير لاريجاني النهائي وما إذا كانت العملية قد حققت هدفها بالكامل. ومع ذلك، تشير التقديرات وتسريبات التقارير إلى احتمال كبير بمقتل لاريجاني أو إصابته بجروح بالغة جراء الهجوم.

ثقل سياسي وفراغ في القيادة

يُذكر أن علي لاريجاني كان يُنظر إليه على نطاق واسع بصفته "الرجل القوي" الذي يدير شؤون النظام الإيراني فعلياً منذ مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في هجوم إسرائيلي استهدف قيادات الصف الأول في 28 فبراير/شباط، وهو الهجوم الذي أودى أيضاً بحياة قائد الجيش، وقائد الحرس الثوري، ووزير الدفاع، ونحو 40 مسؤولاً رفيع المستوى.

وكان لاريجاني قد ظهر علناً في عدة مناسبات مؤخراً، كان أبرزها مشاركته في سبتمبر 2025 في مراسم إحياء ذكرى حسن نصر الله ببيروت، وبرز كأهم صوت للنظام في الرد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



المصدر: الوکالات