إيران تعلن مصادرة مئات أجهزة "ستارلينك" وتتوعد مستخدميها بأشد العقوبات

منذ ساعة

أربيل (كورستان24)- أعلنت السلطات الإيرانية مصادرة مئات الأجهزة التابعة لشبكة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي، وفقاً لما تداولته وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وزارة الاستخبارات الإيرانية، يوم الثلاثاء، بأنها صادرت مئات الأنظمة الخاصة بالإنترنت الفضائي في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مختلف أنحاء البلاد. وقالت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالتا "مهر" و"تسنيم": "لقد تم تحديد مواقع الأنظمة الفضائية، ورصد الأنشطة الإجرامية لمستخدميها والسيطرة عليها".

وأضاف البيان: "ستستمر هذه الإجراءات حتى تحديد كافة أجهزة الإنترنت الفضائي التي تخدم العدو بأي شكل من الأشكال"، مشدداً على أن "استخدام أنظمة ستارلينك غير القانونية يُعد جريمة يعاقب عليها بأشد العقوبات، لا سيما في زمن الحرب".

يأتي هذا الإعلان في وقت يدخل فيه انقطاع الإنترنت في إيران يومه الثامن عشر، بحسب بيانات موقع "نت بلوكس" المتخصص في مراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت. ويُعرف عن المستخدمين في إيران مهاراتهم المتقدمة في تجاوز القيود الرقمية المفروضة، حيث تُعد خدمة "ستارلينك" المملوكة لشركة "سبيس إكس" (إيلون ماسك) إحدى أبرز الأدوات التي سعى الإيرانيون لامتلاكها بعد أن أتاحت الشركة تشغيل الخدمة فوق الأراضي الإيرانية.

وتشير التقديرات في البلد الذي يقطنه نحو 92 مليون نسمة، إلى وجود حوالي 50 ألف جهاز "ستارلينك" تم تهريبها إلى الداخل، وفقاً لنشطاء رقميين استشهدت بهم منظمة "فريدوم هاوس"، رغم تباين الأرقام والتقديرات حول العدد الفعلي للأجهزة النشطة.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة