إيران تحيي ذكرى بحارة المدمرة "دينا" غداة غرقها في هجوم أمريكي

أربيل (كورستان24)- دعت السلطات الإيرانية المواطنين للتجمع يوم الثلاثاء في الميادين الرئيسية بالعاصمة طهران، للمشاركة في مراسم تكريم البحارة الذين قضوا على متن السفينة الحربية "دينا"، التي أعلنت طهران تعرضها للإغراق من قبل الولايات المتحدة.

وكانت غواصة أمريكية قد أغرقت المدمرة الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر في مياه دولية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 من أفراد طاقمها، وفقاً للسلطات في سريلانكا التي كانت قد أطلقت مهمة إنقاذ في حينها. ومن جانبها، وصفت إيران الهجوم بأنه "عمل وحشي".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في بيان صدر اليوم الثلاثاء: "إن قلوب الشعب الإيراني تعتصر اليوم حزناً على ذكرى المفقودين العشرين و84 بحاراً شجاعاً من طاقم السفينة الحربية دينا". وأضاف: "أجدد إدانتي لهذه الجريمة اللاإنسانية، وأتقدم بالتعازي لعائلاتهم الصابرة ورفاقهم".

وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، من المقرر أن تقام مراسم الوداع في عشرات الميادين ونقاط التجمع في أنحاء العاصمة، بمشاركة عائلات البحارة ومسؤولين حكوميين وعسكريين.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة