الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل قائد قوات الباسيج

أربيل (كوردستان 24)- أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد قوات الباسيج التابعة له، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتله في غارة جوية في خضم الحرب مع الولايات المتحدة على طهران.

وقال الحرس الثوري على موقعه الإلكتروني سباه نيوز "استشهد القائد غلام رضا سليماني، رئيس منظمة الباسيج" في هجوم ٍ أميركي- إسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الثلاثاء، عن تصفية غلام رضا سليماني، قائد ميليشيا "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، ونائبه المعروف باسم "كاريشي".

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن العملية تمت في منطقة تضم خياماً مؤقتة، كان القياديان قد استخدماها كمركز قيادة بديل للتمويه وتجنب التتبع والاستهداف.

وفي تطور ميداني لافت، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلاً عن ثلاثة مصادر منفصلة، أن الجيش الإسرائيلي نفذ محاولة اغتيال استهدفت المسؤول الإيراني البارز علي لاريجاني.

وتُعد هذه العملية، في حال تأكدت نتائجها، الأهم منذ اندلاع المواجهة الواسعة في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأكد مصدر إسرائيلي رفيع ومصدران في المؤسسة الدفاعية وقوع المحاولة، إلا أنهم رفضوا الكشف عن مصير لاريجاني النهائي وما إذا كانت العملية قد حققت هدفها بالكامل.

ومع ذلك، تشير التقديرات وتسريبات التقارير إلى احتمال كبير بمقتل لاريجاني أو إصابته بجروح بالغة جراء الهجوم.