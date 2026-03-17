قاليباف ينعى علي لاريجاني ويتوعد بالانتقام لمقتله

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، بياناً رسمياً نعى فيه مقتل السياسي البارز علي لاريجاني وعدد من مرافقيه، مشدداً على التزام البلاد بمواصلة نهجهم والرد على هذه العملية.

وفي بيانه الصادر اليوم الأربعاء، 18 آذار/مارس 2026، قال قاليباف: "أتقدم بخالص التعازي والمواساة في استشهاد رجل السياسة القوي في إيران الإسلامية، علي لاريجاني، ونجله الدكتور مرتضى لاريجاني، والدكتور علي رضا بيات، مساعد شؤون الأمن الداخلي في سكرتارية المجلس الأعلى للأمن القومي، بالإضافة إلى عدد من أفراد حمايتهم".

ووجه رئيس البرلمان الإيراني برقية التعزية إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وعائلة لاريجاني، مشيداً بالدور الذي لعبوه في خدمة النظام الإيراني.

واختتم قاليباف بيانه بنبرة حادة توعد فيها بالانتقام، قائلاً: "نعاهد الشهيد لاريجاني وجميع من قضوا معه بأننا سنستمر على طريقهم بكل عزيمة، ولن نترك دمائهم تذهب سدى؛ إذ نؤكد على حتمية الانتقام لمقتله".