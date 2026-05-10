الأنواء الجوية في العراق: موجة غبار مرتقبة وأمطار تعمّ معظم المناطق

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، تقريراً مفصلاً حول الحالة المطرية والحرارية في العراق للأيام المقبلة.

مؤكدة توقعات تشير إلى موجة غبار وتفاوت ملحوظ في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، تزامناً مع فرص لهطول الأمطار شمالي البلاد.

ومن المتوقع أن يشهد طقس يوم غدٍ الاثنين ارتفاعاً في درجات الحرارة بجميع المناطق، حيث تتصدر محافظتا البصرة وذي قار المشهد الحراري بـ 42°C، تليهما النجف وميسان وبابل والديوانية والمثنى بـ 41°C، فيما تسجل العاصمة بغداد 40°C. وترافق هذا الارتفاع رياح جنوبية شرقية تتسبب بتصاعد غبار متوسط الشدة في وسط وجنوب البلاد.

وتشير التوقعات إلى تغير في الأجواء يوم الثلاثاء؛ إذ من المنتظر هطول زخات مطر متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، بينما تنشط الرياح الشمالية الغربية في المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى حدود 4 كم.

وبدءاً من يوم الأربعاء، توقعت الهيئة انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة بعدة درجات في وسط وجنوب العراق، مع استقرار الطقس ليكون صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وهو استقرار يمتد حتى يوم الخميس مع بقاء درجات الحرارة ضمن معدلاتها المقاربة لليوم السابق.