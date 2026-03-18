سقوط قتلى وجرحى في هجوم استهدف موقعاً قضائياً جنوبي إيران

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2026، عن وقوع هجوم وصفته بـ"المعادي" استهدف منشأة قضائية في جنوب البلاد، مما أسفر عن سقوط ضحايا بين قتيل وجريح في صفوف الموظفين والمدنيين.

ونقلت وكالة "ميزان" الإخبارية، لسان حال السلطة القضائية، أن الهجوم استهدف موقعاً تابعاً لها في مقاطعة "لارستان" بمحافظة فارس. وأكدت الوكالة في بيان مقتضب أن الموقع "استُهدف من قبل العدو"، مشيرةً إلى استشهاد عدد من الموظفين والمدنيين وإصابة آخرين، فيما لا تزال الجهات المختصة تعمل على تحديد الحصيلة النهائية والدقيقة للضحايا.

ولم تكشف السلطات الإيرانية حتى الآن عن تفاصيل طبيعة الهجوم، وما إذا كان قد نُفذ عبر غارة جوية أو بواسطة هجوم مسلح على الأرض، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى لحظة إعداد هذا الخبر.



المصدر: AP