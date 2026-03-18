الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن محطة نووية في إيران طال مقذوف من دون أضرار

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء أن محطة بوشهر النووية في جنوب إيران تعرّضت لهجوم بـ"مقذوف" مساء الثلاثاء، لم يسفر عن أضرار في البنية التحتية ولا عن وقوع إصابات.

وذكرت الوكالة ومقرّها في فيينا على حسابها على منصة "إكس" أنها "أُُبلغت من إيران بأن مقذوفا طال منشآت محطة بوشهر النووية مساء الثلاثاء. ولم يسفر عن أضرار في المحطة ولا عن إصابات في صفوف العاملين" فيها.

ونقلت الوكالة عن مديرها العام رافايل غروسي دعوته مجددا "إلى ضبط النفس خلال النزاع لتجنب خطر وقوع حادث نووي".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة بوشهر وهي المحطة النووية الوحيدة العاملة في إيران، 1000 ميغاواط، ما يمثل جزءا ضئيلا من احتياجات البلاد من الكهرباء.



المصدر: فرانس برس