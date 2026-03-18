في غارة جوية ليلة أمس.. إسرائيل تستهدف وزير المخابرات الإيراني في قلب طهران

أربيل (كوردستان24)- كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية ليلة أمس استهدفت وزير المخابرات الإيراني، إسماعيل خطيب، في العاصمة الإيرانية طهران، في تصعيد عسكري جديد يضرب عمق القيادة الإيرانية.

وتأتي هذه الغارة الليلية بعد يوم واحد فقط من اغتيال المسؤول الأمني البارز علي لاريجاني، مما يشير إلى حملة استهدافات مكثفة تشنها إسرائيل ضد هرم السلطة في إيران. وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب لم تؤكد بعد بشكل نهائي مقتل الوزير خطيب، بانتظار نتائج التقييمات الاستخباراتية اللاحقة للضربة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان صدر يوم الثلاثاء، استمرار سياسة الاغتيالات ضد القادة الإيرانيين، قائلاً: "لقد أصدرت أنا ورئيس الوزراء تعليماتنا للجيش الإسرائيلي بمواصلة مطاردة قيادة نظام الإرهاب والقمع في إيران"، على حد تعبيره.

ويترقب المراقبون رد الفعل الإيراني على هذه الضربة التي استهدفت أحد أهم أركان المنظومة الأمنية في البلاد، وفي توقيت حساس يعقب سلسلة من الضربات الجوية التي طالت مواقع ومنشآت إيرانية مختلفة.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة