برشلونة يسحق نيوكاسل بسباعية ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- حقق فريق برشلونة فوزًا عريضًا على نيوكاسل يونايتد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتسحه بنتيجة 7-2، ليضمن بذلك تأهله إلى ربع النهائي.

وافتتح برشلونة التسجيل بعد كرة طولية وصلت إلى فيرمين لوبيز، الذي أرسل عرضية مميزة قابلها رافينيا بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ورد نيوكاسل سريعًا بعد كرة عرضية من لويس هول، قابلها إيلانجا بتسديدة رائعة، ليعادل النتيجة، وفق ما نقلته موقع (كورة بلس).

وعاد برشلونة للتقدم عبر هدف ثانٍ بعد كرة عرضية من ركلة حرة وصلت إلى جيرارد مارتن، الذي مهد الكرة لتسديدة قوية من بيرنال داخل الشباك.

لكن نيوكاسل تمكن من تسجيل هدف التعادل الثاني بعد عرضية من هارفي بارنز، قابلها إيلانجا بتسديدة قوية داخل المنطقة.

وفي أكثر من مناسبة، أضاع برشلونة فرصًا مؤكدة عن طريق ليفاندوفسكي ويامال، قبل أن ينجح الأخير في تسجيل هدف ركلة الجزاء الثالث للفريق قبل نهاية الشوط الأول، ليمنح برشلونة التقدم 3-2.

وبعد انطلاق الشوط الثاني، أضاف الفريق الهدف الرابع بعد تمريرة بينية مذهلة من رافينيا وصلت إلى فيرمين، الذي انفرد بالكرة وسددها داخل الشباك.

وجاء الهدف الخامس من كرة عرضية من ركنية نفذها رافينيا، قابلها ليفاندوفسكي برأسية قوية، فيما سجل اللاعب نفسه الهدف السادس بعد تمريرة رائعة من يامال.

وقبل أن تنتهي المباراة، أضاف برشلونة الهدف السابع عن طريق رافينيا، ليختم فوزه الساحق على نيوكاسل بنتيجة 7-2، مقدمًا عرضًا هجوميًا مذهلًا يؤكد قوته في دوري أبطال أوروبا.