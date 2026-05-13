قصف روسي مكثف بـ800 طائرة مسيرة يسفر عن مقتل 6 أشخاص في أوكرانيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأوكراني، اليوم الأربعاء 13 ایار/ مایو 2026، أن قصفاً روسياً مكثفاً بطائرات مسيرة، استهدف بشكل رئيسي غرب أوكرانيا، أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، في ما يبدو أنه تحول في استراتيجية موسكو للقصف الجوي.

وتشن روسيا غارات جوية على المدن الأوكرانية منذ أكثر من أربع سنوات، لكنها عادةً ما تشن هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيرة وصواريخ ليلاً.

وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "منذ منتصف الليل، تم إطلاق ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة روسية"، مضيفاً أن "ستة أشخاص قُتلوا" وأصيب العشرات، بينهم أطفال.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في كييف سكاناً يحتمون في محطات المترو، وسمعوا صفارات الإنذار تدوي، بينما صرح رئيس بلدية العاصمة بأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل ضد الطائرات المسيرة.

واتهم زيلينسكي موسكو بتعمد استهداف أوكرانيا في يوم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين.

كتب: "لا يمكن اعتبارها مصادفةً أن يتزامن أحد أطول الهجمات الروسية الضخمة على أوكرانيا مع وصول رئيس الولايات المتحدة إلى الصين في زيارة رسمية".

وأضاف: "في هذه اللحظة الجيوسياسية العصيبة، تسعى روسيا بوضوح إلى زعزعة الاستقرار السياسي العام ولفت الأنظار إلى شرورها، ساعيةً إلى تحقيق ذلك على حساب أرواح الأوكرانيين وبنيتهم ​​التحتية".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، حثّ ترامب على مناقشة إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا خلال اجتماعاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال زيلينسكي في قمة عُقدت في رومانيا: "نحن على اتصال دائم بشركائنا الأمريكيين".

وأضاف: "نحن ممتنون، ونتوقع أن تُثار مسألة إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا الآن أيضًا، بينما يتواجد رئيس الولايات المتحدة في الصين".

وفي منطقة ريفني غرب أوكرانيا، أفادت السلطات بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين في غارات بطائرات مسيّرة، أسفرت أيضًا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية ومبنى سكني.

وقُتل شخص في منطقة زابوروجيا، وشخصان آخران في منطقة خيرسون جنوب البلاد.

أُصيب ثمانية أشخاص على الأقل في منطقة أوديسا جنوب البحر الأسود، وفي منطقتي خميلنيتسكي وتشيركاسي وسط البلاد.

وكانت المخابرات العسكرية في كييف قد حذرت في وقت سابق من أن القوات الروسية شنت "غارة جوية مطولة على منشآت حيوية في أوكرانيا".



المصدر: وکالات