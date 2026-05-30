محسن رضائي: ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة ويواصل حصار إيران البحري

أربيل (كوردستان24)- اتهم محسن رضائي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"خيانة الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن واشنطن تواصل فرض حصار بحري على إيران وتقديم مطالب "غير عادلة" خلال المفاوضات الجارية.

وكتب رضائي اليوم السبت، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الرئيس الأمريكي يرتكب "الخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة" من خلال الإبقاء على الحصار البحري وتشديد شروطه في المفاوضات. وأضاف رضائي: "لقد أثبت ترامب أكثر من أي وقت مضى أنه ليس رجل تفاوض بأي شكل من الأشكال، بل يسعى فقط لتحقيق أهداف أخرى".

وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن الحصار البحري الأمريكي لا يزال مستمراً، حيث أصدرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تحذيرات للبحارة الإيرانيين من مغبة اختراق خطوط الحصار، مؤكدة أنهم سيواجهون هجمات عسكرية في حال تجاوزه.

في المقابل، أكد البيت الأبيض أمس الجمعة، 29 مايو 2026، استعداد الولايات المتحدة لاستئناف الحرب مع إيران، مشدداً على أن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على أي اتفاق مع طهران ما لم تُنفذ جميع شروط واشنطن بالكامل. وتأتي هذه التوترات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط صراعاً حاداً منذ ثلاثة أشهر، ألقى بظلاله الثقيلة على الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد الجهود الدبلوماسية، كشف البيت الأبيض أن ترامب اقترب من اتخاذ قرار بشأن مسودة اتفاق ترعاه باكستان كوسيط، لكنه لم يتخذ القرار النهائي بعد، وذلك في أعقاب اجتماع استمر لساعتين في "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض مع كبار مساعديه.

وفي أحدث رسالة له عبر منصة "تروث سوشيال"، أعلن دونالد ترامب أن الحصار البحري على إيران سيُرفع، وستتمكن السفن العالقة من العودة، لكنه وضع شرطاً صارماً مقابل هذه الخطوة، قائلاً: "يجب على إيران فتح مضيق هرمز فوراً أمام حركة الملاحة البحرية دون تحصيل أي رسوم، وتطهير كافة الألغام البحرية المتبقية فيه".