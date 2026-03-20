ضربة جديدة للحرس الثوري.. مقتل قائد القوة الجوية "مهدي قريشي" في هجوم استهدف أصفهان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، مقتل العميد "مهدي قريشي"، قائد القوة الجوية (الجوفضائية) التابعة للحرس الثوري الإيراني، إثر الهجمات الأخيرة التي نُفذت في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وذكرت التقارير أن قريشي لقي مصرعه خلال غارات جوية مشتركة شنتها طائرات إسرائيلية وأمريكية استهدفت منطقة "جي" الصناعية (Jay Industrial Zone) في مدينة أصفهان، وهي منطقة تضم منشآت حيوية وحساسة تابعة للقوات المسلحة الإيرانية.

وبحسب المصادر، فقد جرت مراسم تشييع ودفن جثمان القائد العسكري الرفيع اليوم الجمعة في مسقط رأسه بمدينة أصفهان، وسط حضور عسكري وأمني.

ويُعد مقتل مهدي قريشي خسارة استراتيجية كبيرة للحرس الثوري، حيث يتولى قيادة سلاح الجو والمنظومة الصاروخية، ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه إيران سلسلة من الاغتيالات المتلاحقة طالت المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري ورئيس استخبارات "البسيج" خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يشير إلى تصعيد عسكري وأمني غير مسبوق في المنطقة.