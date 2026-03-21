تحذير إيراني: الحرس الثوري يطالب بإخلاء مدينة رأس الخيمة الإماراتية

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تحذيراً عاجلاً للمواطنين والمقيمين في مدينة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة مغادرتها فوراً.

معتبراً المدينة "هدفاً محتملاً في المستقبل القريب" بدعوى استخدام المنطقة في عمليات تستهدف الجزر الإيرانية.

مشيراً إلى صدور إنذارات مشابهة لإخلاء منشآت طاقة حيوية في المنطقة، من بينها حقل "الحصن" للغاز في الإمارات.

يأتي هذا التهديد المباشر امتداداً لسلسلة من الاستهدافات والضربات الإيرانية التي طالت العمق الإماراتي ومنشآته الاستراتيجية منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير الماضي.

حيث وسّعت طهران دائرة عملياتها لتشمل حلفاء واشنطن في الخليج، رداً على ما تعتبره تسهيلات عسكرية تُقدم للقوات الأميركية والإسرائيلية في حربها الراهنة ضد الأراضي الإيرانية.