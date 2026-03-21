‏إعلام إيراني: مقتل عظیم إسماعيلي معاون قائد الباسيج

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بمقتل عظيم إسماعيلي، معاون قائد قوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، في تطور ميداني جديد يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها المؤسسة العسكرية الإيرانية.

يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً عسكرياً غير مسبوق، لتنضم هذه الخسارة إلى سلسلة من الضربات النوعية التي استهدفت كبار قادة الحرس الثوري وفيلق القدس منذ اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة (الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران) في فبراير الماضي.

وتشير الخلفيات العسكرية إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت نزيفاً حاداً في الهيكل القيادي الإيراني؛ حيث قُتل عدد من القادة الميدانيين والمستشارين العسكريين في ضربات جوية واغتيالات دقيقة طالت مواقع استراتيجية داخل إيران وخارجها.

تأتي هذه الاستهدافات المتلاحقة كجزء من استراتيجية تقويض النفوذ العسكري الإيراني، وسط اتهامات متبادلة وتصعيد متبادل في العمليات الجوية التي طالت منشآت حيوية ومراكز قيادة وسيطرة تابعة للحرس الثوري، مما وضع النظام الدفاعي الإيراني في حالة استنفار دائم لمواجهة موجة الاغتيالات التي باتت تستنزف قيادات الصف الأول والثاني في البلاد.