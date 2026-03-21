هجوم أميركي- إسرائيلي يستهدف منشأة نطنز النووية في إيران

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن مجمع الشهيد أحمدي روشن للتخصيب في منشأة نطنز تعرض لهجوم أمريكي إسرائيلي صباح اليوم السبت، في تصعيد جديد يستهدف البنية التحتية النووية الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم طال أحد أقسام منشأة تخصيب اليورانيوم، دون تسجيل أي تسرب إشعاعي حتى الآن، بحسب ما أكدته الجهات الرسمية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الهجوم تم بواسطة أمريكا واستخدمت في العملية قاذفات B2.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الضربة التي استهدفت مجمع التخصيب في نطنز لا تتوافق مع معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية داخل المنشأة حالت دون تسرب مواد مشعة.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام محلية أن الهجوم هو الثاني الذي يستهدف نطنز خلال فترة قصيرة، في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأكدت التقارير أن الأنظمة الوقائية داخل المجمع النووي عملت بشكل طبيعي بعد الاستهداف، وأن الفرق الفنية تواصل تقييم الأضرار داخل الموقع.