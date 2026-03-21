الخنجر يدعو القوى السياسية لموقف حازم لحل الجماعات المسلحة عقب استهداف "المخابرات الوطني"

أربيل (كوردستان 24)- أطلق رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، اليوم السبت، دعوة عاجلة للقوى السياسية لاتخاذ "موقف شجاع وجدي" لحل الجماعات المسلحة، مؤكداً أنها باتت تشكل التهديد الأبرز لوحدة واستقرار الدولة العراقية.

وجاء موقف الخنجر في بيان رسمي أعقب الهجوم الذي استهدف مقر جهاز المخابرات الوطني في بغداد، حيث وصف هذه التحركات بأنها "جزء من مشروع مستمر تتبناه الميليشيات لإضعاف مؤسسات الدولة والنيل من هيبتها".

وشدد الخنجر على ضرورة فتح تحقيق فوري وشفاف للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة دون أي تقصير، مؤكداً وقوفه الكامل مع جهاز المخابرات الوطني في أداء مهامه الحساسة لحفظ الأمن الداخلي.

من جانبه، أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان رسمي، تعرض محيط مقره في العاصمة بغداد لهجوم من قبل "جماعات خارجة عن القانون" في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.

وكشف الجهاز عن مقتل أحد ضباطه جراء هذا "الاعتداء الغادر".

وأكد البيان أن هذا الاستهداف يمثل "محاولة بائسة" لعرقلة الدور الوطني والمهني الذي يضطلع به الجهاز، مشدداً على أن هذه الأعمال لن تزيد المؤسسة إلا إصراراً وصلابة في تنفيذ واجباتها.

واختتم الجهاز بيانه بوعيد حازم بملاحقة المنفذين والجهات التي تقف خلفهم، وتعهد بتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.