خارطة الموت في الشرق الأوسط: آلاف القتلى بعد ثلاثة أسابيع من الحرب الإقليمية

أربيل (كوردستان24)-دخلت المواجهة العسكرية المباشرة في الشرق الأوسط أسبوعها الرابع، مخلفةً وراءها حصيلة ثقيلة من الضحايا بآلاف القتلى والجرحى، وسط وعيد إسرائيلي بتصعيد الضربات وتوسيع نطاق العمليات. ومنذ انطلاق الشرارة الأولى في 28 فبراير/شباط الماضي، لم تتوقف الانفجارات عن هز عواصم المنطقة، ما أدى إلى كارثة إنسانية طالت المدنيين والعسكريين على حد سواء.

إيران ولبنان: الثمن الأكبر

تتصدر إيران قائمة الضحايا، حيث تشير تقارير منظمة "هرانا" الحقوقية إلى مقتل ما لا يقل عن 1,398 مدنياً، بينهم 210 أطفال، بالإضافة إلى 1,165 عسكرياً. من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني بأن المئات من المدنيين لقوا حتفهم، مشدداً على أن من بين القتلى أكثر من 200 طفل.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة عن مقتل 1,021 شخصاً منذ الثاني من آذار/مارس الجاري جراء الضربات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن من بين الضحايا 118 طفلاً، وسط استمرار القصف العنيف الذي يستهدف مناطق متفرقة.

اتساع رقعة الصراع: العراق والخليج

ولم يكن العراق بمنأى عن النزيف، حيث أكدت قوات الحشد الشعبي مقتل 61 من أفرادها، فيما سُجلت حالات وفاة أخرى في إقليم كوردستان شملت عناصر أمن وجندياً فرنسياً.

وفي منطقة الخليج، سجلت الكويت مقتل 6 أشخاص، بينهم طفلة في الحادية عشرة من عمرها جراء سقوط شظايا على منطقة سكنية. كما أعلنت الإمارات مقتل اثنين من أفراد قواتها المسلحة و6 مقيمين من جنسيات مختلفة. وفي البحرين والسعودية وعُمان، سُجلت وفيات نتيجة سقوط مقذوفات أو تحطم طائرات مسيرة، مما يعكس حجم التمدد الجغرافي للصراع.

خسائر الولايات المتحدة وإسرائيل

على الجانب الآخر، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مقتل 13 جندياً أمريكياً منذ بدء النزاع، سقط بعضهم في تحطم طائرة تزويد بالوقود في العراق، والبعض الآخر في ضربات استهدفت مراكز عمليات في الكويت والسعودية.

أما في إسرائيل، فقد قُتل 15 شخصاً جراء الضربات الصاروخية داخل المدن، بينهم 9 سقطوا في إصابة مباشرة لمبنى سكني في بداية الحرب، إضافة إلى مقتل جنديين إسرائيليين خلال العمليات البرية في لبنان.

مآسي الضفة الغربية

حتى المناطق البعيدة عن الجبهات المباشرة لم تسلم من الشظايا، حيث قُتلت أربع نساء فلسطينيات، بينهن امرأة حامل، في الضفة الغربية المحتلة إثر سقوط بقايا صاروخ باليستي إيراني مزود بذخائر عنقودية، بحسب ما أفاد به الجيش الإسرائيلي والسلطات الفلسطينية.

تأتي هذه الأرقام المفزعة، التي جمعتها شبكة "سي إن إن" بناءً على بيانات إقليمية وحقوقية، لتعكس واقعاً مأساوياً يعيشه الشرق الأوسط، في ظل غياب أي أفق للتهدئة وإصرار الأطراف المتصارعة على مواصلة التصعيد العسكري.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة