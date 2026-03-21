الوكالة الدولية الذرية تدعو الى ضبط النفس بعد الضربة الإيرانية على مدينة ديمونا

أربيل (كوردستان24)- دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت الى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس العسكري"، وذلك عقب هجوم صاروخي إيراني على مدينة ديمونا حيث تقع منشأة نووية في جنوب إسرائيل.

وأوردت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على منصة إكس أنها "على علم بالتقارير عن حادث في مدينة ديمونا مرتبط بارتطام صاروخي، ولم تتلق الى الآن أي مؤشرات على وقوع أضرار في مركز البحث النووي في النقب". وأضافت أن المعلومات "تؤشر إلى عدم رصد أي مستويات غير طبيعية من الاشعاعات".

ونقلت عن مديرها العام رافايل غروسي تشديده على أنه "يجب اعتماد أقصى درجات ضبط النفس العسكري خصوصا في محيط المنشآت النووية".

AFP