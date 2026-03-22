وزارة الدفاع القطرية: سقوط طائرة مروحية بسبب "عطل فني"

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع القطرية الأحد سقوط طائرة مروحية قطرية في المياه الإقليمية للبلاد بسبب "عطل فني"، وأن البحث جار عن طاقمها والركاب.

وقالت الوزارة في بيان "تعرضت طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة"، مضيفة أنه "جاري البحث عن طاقمها والركاب".

ولم تُحدد قطر طبيعة المهمة أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية.

ولا تشير أي معلومات إلى وجود صلة بين هذا الحادث والحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

واستهدفت عدة ضربات قطر لا سيما البنى التحتية للطاقة، وذلك منذ اندلاع الحرب إثر هجوم إسرائيلي أميركي مشترك على إيران في 28 شباط/فبراير.

وتعرضت منشأة رأس لفان لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر لهجوم إيراني هذا الأسبوع.

وفي الإمارات العربية المتحدة، قُتل جنديان في 9 آذار/مارس إثر تحطم مروحية نتيجة "عطل فني" أيضا، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع في البلاد.