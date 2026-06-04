خروقات دامية في اليوم الأول لوقف إطلاق النار: مقتل أول ضابط إسرائيلي بنيران حزب الله في جنوب لبنان

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أربيل (كوردستان24)- واجه اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل ولبنان، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، اختباراً عسيراً في يومه الأول، حيث شنّ حزب الله سلسلة هجمات استهدفت القوات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل أول عسكري إسرائيلي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

مقتل ضابط برتبة نقيب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس 4 حزیران/یونیو 2026، مقتل ضابط برتبة نقيب يبلغ من العمر 21 عاماً، جراء إطلاق حزب الله صاروخاً مضاداً للدروع استهدف دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان. ويعد هذا الضابط هو القتيل الأول في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ إعلان التوصل إلى الاتفاق عقب محادثات واشنطن يوم الأربعاء، مما يضع الهدنة في مهب الريح.

هجمات ميدانية وتحذيرات جوية

وبحسب بيان لجيش الدفاع الإسرائيلي، فإن "أهدافاً جوية مشبوهة" سقطت بالقرب من القوات العاملة في الجنوب اللبناني، مما دفع الجيش لمحاولة اعتراضها. وأدى إطلاق الصواريخ الاعتراضية إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل، رغم تأكيد المتحدث باسم الجيش لشبكة CNN أن حزب الله لم يشن هجمات مباشرة "عبر الحدود" باتجاه الأراضي الإسرائيلية يوم الخميس، بل تركزت العمليات ضد القوات المتواجدة داخل الأراضي اللبنانية.

نتنياهو: الحزم والتمسك بالأمن

وفي أول ظهور ميداني له بعد الاتفاق، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة بلدة "شلومي" الواقعة على الحدود الشمالية، حيث أكد التزامه الصارم بأمن المجتمعات الحدودية. ورغم عدم تطرقه المباشر لتفاصيل الهدنة، إلا أن نتنياهو أشار إلى الفلسفة التي يتبعها في هذه المرحلة قائلاً: "يجب على المرء أن يتفاوض بحكمة، وأن يصرّ في نهاية المطاف على قضاياه، وأن يتحلى بالمرونة حيثما أمكن، وبالحزم الشديد عند الضرورة".

تأتي هذه التطورات الميدانية لتعكس مدى تعقيد الموقف على الأرض، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية تتواجد في نقاط بجنوب لبنان، مما يجعلها عرضة للاستهداف، في وقت تسعى فيه الأطراف الدولية لتثبيت ركائز الهدنة ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة شاملة مجدداً.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة