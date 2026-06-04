الحرس الثوري الإيراني يحدد شروطاً لوقف إطلاق النار ويطالب بانسحاب إسرائيلي فوري من لبنان

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أربيل (كوردستان24)- أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً رسمياً اليوم، تناول فيه التطورات الأخيرة في المنطقة، محدداً موقف طهران من مسألة وقف إطلاق النار، وموجهاً انتقادات حادة للتحركات العسكرية الإسرائيلية والدور الأمريكي في الأزمة الراهنة.

شرط وقف إطلاق النار



أكد الحرس الثوري في بيانه أن الشرط الأساسي لقبول أي اتفاق لوقف إطلاق النار في "الحرب الإقليمية" هو التوقف الشامل والكامل للهجمات على كافة الجبهات، مع التركيز بشكل خاص على الجبهة اللبنانية. وأشار البيان إلى أن أي تهدئة يجب أن تشمل وقفاً لجميع العمليات العسكرية التي تستهدف الشعب اللبناني.

الموقف من التحركات الميدانية والدولية



ووصف البيان العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان بأنها "هجوم وحشي"، معتبراً أن إدانات المنظمات الدولية والدول لم تنجح في تغيير سلوك السلطات في تل أبيب. كما انتقد البيان الدور الأمريكي، مشيراً إلى أن التدخلات تحت مزاعم "إحلال السلام" لم تؤدِ إلا إلى زيادة التصعيد والضحايا.

واتهم الحرس الثوري في بيانه الجيش الإسرائيلي باستهداف المدنيين والبنى التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس، معتبراً ذلك محاولة لتعويض ما وصفه بـ"الإخفاقات الميدانية" في مواجهة الجبهات المختلفة.

مطالب السيادة والانسحاب



وشدد البيان على ضرورة احترام السيادة اللبنانية، واضعاً ثلاثة مطالب رئيسية لتحقيق الاستقرار:

-الوقف الفوري للهجمات على الشعب اللبناني.

-الانسحاب السريع من الأراضي اللبنانية المحتلة إلى ما وراء الحدود الدولية.

-الاعتراف الكامل بوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية.



واختتم الحرس الثوري بيانه بالتأكيد على أن شعوب المنطقة لن تترك لبنان وحيداً، مشدداً على أن الاستقرار والهدوء في المنطقة مرتبط بشكل مباشر بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة، ومؤكداً استمرار الدعم للشعب اللبناني في مواجهة الضغوط والاتفاقيات المفروضة.



المصدر: وسائل اعلام الایرانیة