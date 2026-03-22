حصيلة القتلى في الشرق الأوسط تتجاوز الآلاف مع دخول الصراع أسبوعه الرابع

أربيل (كوردستان 24)- دخل الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط أسبوعه الرابع، وسط استمرار تصاعد أعداد الضحايا التي بلغت الآلاف بين مدنيين وعسكريين في عدة دول، وفقاً لبيانات رسمية وتقارير ميدانية رصدتها شبكات إخبارية ومنظمات حقوقية.

وتشير الإحصاءات إلى أن مئات الأطفال سقطوا ضحايا في هذا الصراع، لا سيما في إيران ولبنان، في وقت تتضارب فيه الأرقام الرسمية مع تقارير المنظمات المستقلة حول الحصيلة النهائية.

إيران: تباين في الإحصاءات

أفاد وزير الخارجية الإيراني بسقوط مئات المدنيين، بينهم أكثر من 200 طفل، منذ اندلاع الصراع في 28 شباط/فبرایر الماضي. في المقابل، قدمت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أرقاماً أعلى، مشيرة إلى مقتل 1406 مدنيين (بينهم 210 أطفال) و1167 عسكرياً، بالإضافة إلى 657 قتيلاً آخرين لم تُحدد هوياتهم بعد.

لبنان: حصيلة ثقيلة جراء الغارات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 1024 شخصاً على الأقل، من بينهم 118 طفلاً، جراء الغارات الإسرائيلية التي بدأت في الثاني من آذار/ مارس الجاري، ما يعكس حجم الخسائر البشرية المتزايدة في الجانب اللبناني.

إسرائيل: قتلى في القصف الصاروخي والعمليات العسكرية

سجلت إسرائيل مقتل 16 شخصاً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية جراء رشقات صاروخية استهدفت مناطق سكنية، من بينهم تسعة قتلى في الأسبوع الأول. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين خلال عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية في 8 ذار/ مارس.

العراق: خسائر في صفوف القوات العسكرية والمتطوعة

أفادت قوات الحشد الشعبي بمقتل 61 من عناصرها، في حين سجلت إحصاءات أخرى مقتل جندي فرنسي وعنصر أمني كوردي، بالإضافة إلى خمسة أفراد من جماعات كوردية إيرانية في إقليم كوردستان العراق.

الخسائر الأمريكية والقوات الدولية

أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مقتل 13 جندياً أمريكياً منذ بدء النزاع؛ حيث قضى ستة منهم في تحطم طائرة تزويد بالوقود بالعراق، وستة آخرون في هجوم على مركز عمليات بالكويت، بينما توفي جندي متأثراً بجراحه إثر هجوم في السعودية.

دول الخليج: ضحايا وحوادث متفرقة

الإمارات: أعلنت مقتل اثنين من أفراد قواتها المسلحة وستة مدنيين من جنسيات آسيوية وفلسطينية جراء "هجمات".

الكويت: سجلت مقتل ستة أشخاص، بينهم طفلة، نتيجة سقوط شظايا على مناطق سكنية.

قطر: أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تحطم مروحية عسكرية نتيجة "عطل فني" أثناء مهمة روتينية صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة مواطنين أتراك، دون تأكيد صلة الحادث المباشرة بالصراع.

البحرين والسعودية وعُمان: سجلت هذه الدول ضحايا مدنيين وعسكريين بنسب متفاوتة جراء سقوط قذائف أو طائرات مسيرة أو غارات مباشرة، شملت مواطنين وأجانب مقيمين.



وفي الضفة الغربية، أفادت السلطات الفلسطينية بمقتل أربع نساء إثر سقوط شظايا صاروخية على منشأة مدنية، بينما نسب الجيش الإسرائيلي الحادث إلى صاروخ باليستي إيراني محمل بذخائر عنقودية سقط في المنطقة.

تأتي هذه الأرقام في وقت تزداد فيه المخاوف الدولية من خروج الصراع عن السيطرة، مع استمرار غياب الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد وحماية المدنيين في المناطق المتضررة.



المصدر: الوکالات