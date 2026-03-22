وسائل إعلام إيرانية: تضرر أكثر من 80 ألف وحدة مدنية في إيران منذ بدء الحرب

أربيل (كوردستان 24) - ذكرت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، أن الغارات الجوية التي شُنّت في أنحاء إيران ألحقت أضرارًا بأكثر من 80 ألف وحدة مدنية، من بينها مراكز طبية ومدارس وسيارات إسعاف.

وفي محافظة طهران، أثرت الغارات على 275 مركزًا للأدوية والصحة والطوارئ، و498 مدرسة، و17 مركزًا للهلال الأحمر، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، نقلاً عن بير حسين كوليفاند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني.

ونقل عن كوليفاند قوله: "إن الهجمات على هذه المنشآت والمعدات ليست مجرد تدمير للمباني أو المركبات، بل هي اعتداءات مباشرة على شريان الحياة الذي ينقذ الأرواح".

وأضاف كوليفاند أن أحد عمال الإغاثة التابعين للهلال الأحمر من مدينة أصفهان وسط إيران قُتل أثناء "تقديمه المساعدة وإنقاذ الأرواح"، مشيرًا إلى إصابة العديد من الأشخاص.

أفاد وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفرغندي، اليوم، بأن نحو 300 مركز طبي وطوارئ قد تضررت منذ بدء الحرب، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من الأرقام أو ملابسات الأضرار المبلغ عنها، وقد تواصلت مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش الإسرائيلي للتعليق.





المصدر: سي ان ان الاخباریة