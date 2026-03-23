هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف دولا خليجية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع السعودية الاثنين، في اليوم الرابع والعشرين من الحرب في الشرق الأوسط، أن منطقة الرياض استُهدفت بصاروخين بالستيين، كما أفادت دول خليجية أخرى بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات في اتجاه أراضيها.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أنه تم اعتراض أحد الصاروخين، وسقط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين أن دفاعاتها تصدت "لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران" موضحةً أن الأصوات التي سُمعت "في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة".

وأطلقت البحرين بدورها الاثنين "صافرة الإنذار" طالبة من "المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن"، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية البحرينية على وسائل التواصل الاجتماعي.

منذ اندلاع الحرب بهجوم أميركي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير، ترد طهران باستهداف دول المنطقة.

واستهدفت إيران منشآت عسكرية تستضيف قوات أميركية، وبنى تحتية مدنية بينها مطارات وموانئ ومنشآت نفطية في أنحاء الخليج.