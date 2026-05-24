نتنياهو: اتفقت مع ترامب على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الیوم الأحد 24 ایار/مایو 2026، أنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يفضي إلى إزالة التهديد النووي.

وأضاف نتنياهو بأن "هذا يعني تفكيك منشآت التخصيب النووي لإيران وإخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن ترامب أكد مجدداً على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.

ونوه نتنياهو إلى أن سياسته تشبه سياسة ترامب ولا تزال كما هي "لن تمتلك إيران أسلحة نووية".

وكان الرئيس ترامب أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ أي اتفاق مع إيران سيشمل تفكيك البرنامج النووي ونقل مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي اليوم الأحد، مشترطاً عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول في بيان، إنه خلال المكالمة الهاتفية التي جرت مساء السبت، "أكد الرئيس ترامب بشكل واضح أنّه سيكون حازماً في المفاوضات بشأن مطلبه القديم بتفكيك البرنامج النووي الإيراني ونقل كامل اليورانيوم المخصّب من الأراضي الإيرانية، وأنه لن يوقع اتفاقاً نهائياً بدون هذين الشرطين".

كما أضاف المسؤول أن نتنياهو شدد خلال محادثته مع الرئيس ترامب على أن "إسرائيل ستحتفظ بحرية العمل ضد التهديدات في جميع الساحات، بما في ذلك لبنان، وأن الرئيس ترامب جدد دعمه لهذا المبدأ".

وتأتي هذه التطورات الأخيرة وسط تصريحات لترامب وتقارير تفيد أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن إسرائيل تعيش حالة من القلق، بعد تصريحات ترامب والتقارير الصحفية التي تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.



المصدر: فرانس برس