"أوريشنيك" المرعب يضرب قلب كييف.. ليلة الجحيم الروسية بـ 700 مقذوف تشعل العاصمة الأوكرانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في تصعيد هو الأخطر منذ شهور، شنت القوات الروسية هجوماً جوياً واسع النطاق استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، مستخدمةً صاروخ "أوريشنيك" الباليستي فائق السرعة (Hypersonic) للمرة الثالثة منذ بدء الحرب، مما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى وتدمير هائل في البنية التحتية.

أرقام مرعبة ودمار واسع

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم الذي وقع فجر الأحد كان عنيفاً وغير مسبوق، حيث استخدمت موسكو نحو 600 طائرة مسيرة و90 صاروخاً من مختلف الأنواع (جوية وبحرية وبرية). ورغم إعلان القوات الجوية الأوكرانية عن اعتراض وتدمير 549 مسيرة و55 صاروخاً، إلا أن صواريخ باليستية، وعلى رأسها "أوريشنيك"، تمكنت من اختراق الدفاعات الجوية وضرب أهدافها.

وأسفر القصف عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 83 آخرين بجروح متفاوتة، كما سجلت السلطات دماراً في 50 موقعاً مختلفاً شملت مبانٍ سكنية، ومدارس، ومراكز تسوق، وحتى مقر إقامة السفير الألباني في كييف، وهو ما وصفته تيرانا بأنه "تصعيد خطير وغير مقبول".

انتقام روسي وعجز دفاعي أوكراني

من جانبه، أكد وزارة الدفاع الروسية استخدام صاروخ "أوريشنيك" القادر على حمل رؤوس نووية، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف مراكز القيادة والسيطرة والمطارات والمنشآت الصناعية العسكرية. وأوضحت موسكو أن هذا القصف يأتي "رداً انتقامياً" على هجوم أوكراني استهدف سكناً جامعياً في منطقة لوهانسك (التي تسيطر عليها روسيا) وأسفر عن مقتل 21 شخصاً.

وفي سياق متصل، اعترف زيلينسكي بفشل الدفاعات الجوية في اعتراض جميع الصواريخ الباليستية، مسلطاً الضوء على النقص الحاد في منظومات "باتريوت" الأمريكية، ومطالبةً الشركاء الغربيين بتسريع وتيرة الدعم الدفاعي.

شهادات من قلب النيران

عاشت العاصمة كييف ليلة وصفتها السيدة "سفيتلانا أونوفريتشوك" (55 عاماً) بأنها "الأسوأ منذ بداية الحرب"، حيث قالت وهي تشاهد مكان عملها في السوق يحترق: "لقد انتهى كل شيء، عملي وحياتي هنا احترقت، لا يمكنني البقاء في كييف بعد الآن".

أما المسن "يفين زوسين" (74 عاماً)، فقد روى لحظات الرعب قائلاً: "انفجار هائل ألقى بي وبكلبي بعيداً بفعل الموجة الارتدادية.. شقتي تحولت إلى حطام في لحظات، لكننا نجينا بمعجزة".

تنديد دولي وتحرك أوروبي

أثار الهجوم موجة تنديد واسعة، حيث أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرز استخدام صاروخ "أوريشنيك". من جانبها، أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن اجتماع طارئ للدبلوماسيين الأوروبيين خلال أيام لمناقشة سبل زيادة الضغط الدولي على موسكو رداً على هذا التصعيد.



المصدر: وکالات