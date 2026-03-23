رئيس وكالة الطاقة الدولية يُحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه "تهديدًا جسيمًا" جراء الحرب الإيرانية

اربيل (كوردستان24 ) -صرح رئيس وكالة الطاقة الدولية، يوم الاثنين، بأن الاقتصاد العالمي يواجه "تهديدًا جسيمًا" بسبب الحرب الإيرانية.

وقال فاتح بيرول، في النادي الصحفي الوطني الأسترالي بكانبرا، يوم الاثنين: "لن يكون أي بلد بمنأى عن آثار هذه الأزمة إذا استمرت على هذا المنوال".

وأضاف أن الأزمة في الشرق الأوسط كان لها تأثير أسوأ على أسعار النفط من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي مجتمعتين، وتأثير أسوأ على أسعار الغاز من الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتمثل أحد المخاوف الرئيسية في أن تؤدي الحرب إلى توقف إنتاج النفط والغاز في الشرق الأوسط لفترة طويلة، مما يعني استمرار ارتفاع الأسعار لفترة من الزمن، وبالتالي ارتفاع التضخم بشكل حاد في جميع أنحاء العالم. وتجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم الأمريكية لديها تاريخ من التعافي السريع نسبيًا من الصراعات السابقة في الشرق الأوسط وغيرها، طالما لم تستمر أسعار النفط مرتفعة للغاية لفترة طويلة.

جددت إيران، يوم الاثنين، غاراتها على دول الخليج المجاورة، وهددت باستهداف محطات توليد الطاقة لديها. وقال إن أزمتي النفط عامي 1973 و1979 تسببتا معًا في خسارة 10 ملايين برميل يوميًا، مما أدى إلى "مشاكل اقتصادية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وحالات ركود. واليوم فقط، خسرنا 11 مليون برميل يوميًا - أي أكثر من صدمتين نفطيتين كبيرتين مجتمعتين".

وقال إنه بعد غزو روسيا لأوكرانيا، خسرت أسواق الغاز، وخاصة في أوروبا، حوالي 75 مليار متر مكعب. وحتى الآن، ونتيجة لهذه الأزمة، خسرنا حوالي 140 مليار متر مكعب، أي ما يقرب من ضعف الكمية السابقة.





المصدر: AP