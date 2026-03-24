سنتكوم: استهدفنا أكثر من تسعة آلاف هدف في إيران

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها استهدفت حتى الآن أكثر من 9 آلاف هدف داخل إيران، ودمرت ما يزيد عن 140 سفينة تابعة لها.

ونشرت القيادة عبر حسابها على منصة "إكس" فجر اليوم الأربعاء 24 آذار 2026، إحصائية جديدة للحرب مع إيران، مشيرة إلى أنها وبأمر من رئيس الولايات المتحدة، بدأت منذ 28 شباط 2026 عملية "الغضب الملحمي" (Epic Rage) ضد إيران، وتواصل هجماتها على الأهداف بغرض تفكيك الأجهزة الأمنية الإيرانية.

كما صرحت بأن الهدف من هجماتها هو تدمير كافة المواقع التي تشكل مصدر تهديد مباشر وخطير للولايات المتحدة وحلفائها.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها "سنتكوم"، فإنه خلال 24 يوماً من الحرب، شنت المقاتلات الأمريكية أكثر من 9 آلاف غارة على الأراضي الإيرانية وأصابت أكثر من 9 آلاف هدف، من بينها تدمير أكثر من 140 سفينة تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.