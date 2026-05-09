"سنتكوم": إعادة توجيه 58 سفينة منذ بدء الحصار البحري على إيران

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت 9 ایار/مایو 2026، عن إعادة توجيه 58 سفينة تجارية منذ بدء فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدة استمرار العمليات لمنع حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "إن تطبيق الحصار البحري الأمريكي ضد إيران مستمر بشكل كامل".

وأكد البيان أنه منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، قامت قوات "سنتكوم" بإعادة توجيه 58 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن أخرى، وذلك في إطار جهودها الرامية لمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو الخروج منها.

وكانت القوات الأمريكية قد شددت في وقت سابق على أنه غير مسموح بدخول أو خروج أي سفن من الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتم تنفيذه بصرامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والمناطق المجاورة.

كما أوضح البيان أن هذه الإجراءات أدت إلى جعل 73 ناقلة نفط غير قادرة على نقل 166 مليون برميل من النفط الإيراني، لافتة إلى أن هذه الضغوط حرمت النظام الإيراني من عوائد مالية تُقدر بنحو 13 مليار دولار.