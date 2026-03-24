غارات على منشأتين للطاقة في إيران

أربيل (كوردستان24)- استهدفت غارات أميركية إسرائيلية فجر الثلاثاء منشأتين للطاقة في مدينة أصفهان في وسط إيران، بحسب ما نقلت وكالة فارس، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل استهداف محطات الكهرباء في حال لم تفتح طهران مضيق هرمز.

وقالت الوكالة، وهي الجهة الإيرانية الوحيدة التي نقلت هذا الخبر "في سياق الهجمات التي يشنها العدو الصهيوني والأميركي، استُهدف مبنى إدارة الغاز ومحطة خفض ضغط الغاز في شارع كاوه في مدينة أصفهان".

وأضافت الوكالة أن المنشأة تعرضت لأضرار جزئية.

ونقلت الوكالة أيضا أن هجوما آخر استهدف "خط أنابيب الغاز التابع لمحطة كهرباء خرمشهر" في جنوب غرب إيران.

ونقلت الوكالة عن محافظ المدينة المحاذية للعراق أن "مقذوفا أصاب محيط محطة معالجة أنابيب الغاز في خرمشهر".

ولم يُحدد بعد حجم الأضرار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الاثنين تأجيل استهداف محطات الطاقة وبنى تحتية أخرى في إيران لمدة خمسة أيام، في حال لم تفتح طهران مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وفي وقت لاحق، قال ترامب إن واشنطن وطهران توصلتا إلى "نقاط اتفاق رئيسية" في مفاوضات جرت مع مسؤول إيران رفيع ليس المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.

وفيما نفى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنّها تلقت "رسائل من دول صديقة" بشأن طلب أميركي لإجراء محادثات.



المصدر: فرانس برس