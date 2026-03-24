طهران تعلن توقيف 30 شخصاً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في ثلاث محافظات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال 30 شخصاً في محافظات همدان ولورستان وكرمان، للاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل وجمع معلومات أمنية حساسة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بيان للوزارة أن 24 من الموقوفين في محافظة همدان يواجهون اتهامات بإرسال إحداثيات لمواقع عسكرية وأمنية وتجمعات لقوات الأمن الإيرانية إلى من وصفتهم بـ"العدو الأمريكي-الإسرائيلي". وادعى البيان أن بعض هذه المواقع تعرض للقصف نتيجة تسريب تلك المعلومات. كما أعلنت السلطات عن ضبط 11 جهاز "ستارلينك" (من الجيل الجديد) بالإضافة إلى كمية من الأسلحة بحوزة الموقوفين في هذه المحافظة.

وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أنها أوقفت 4 أشخاص في محافظة لورستان، وصفتهم بأنهم "عناصر في مجموعة إرهابية" كانوا يعملون على جمع معلومات لصالح أجهزة استخبارات أجنبية.

أما في محافظة كرمان، فقد أشار البيان إلى اعتقال شخصين كانا يتنقلان تحت غطاء "عائلة" للتمويه أثناء محاولتهما نقل أسلحة. وأوضحت السلطات أنها ضبطت بحوزتهما 7 مسدسات و10 مخازن ذخيرة، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال تمت بناءً على "تقارير شعبية".





المصدر: وکالة فارس الایرانیة