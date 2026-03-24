إيران تطلق سبع موجات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال أقل من 10 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ على إسرائيل ليلة الثلاثاء، بواقع سبع موجات منذ منتصف الليل، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.

وفي الموجة الأخيرة، دوت صفارات الإنذار في ديمونا، وهي مدينة صحراوية جنوبية تقع بالقرب من مركز النقب للأبحاث النووية.

وأرسل جيش الدفاع الإسرائيلي فرق البحث والإنقاذ إلى "عدة مواقع" سقط فيها الصاروخ في وسط إسرائيل، أربع مرات على الأقل في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وفي موجة سابقة، وردت أنباء عن سقطات في تل أبيب، ثاني أكبر مدن إسرائيل. وأظهرت لقطات من المدينة مبانٍ متضررة وألسنة لهب ودخان كثيف بينما كان رجال الإنقاذ يعملون في الموقع.

وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل قصفها لإيران، حيث شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أكثر من 50 هدفًا ليلة الثلاثاء، بما في ذلك مواقع إطلاق صواريخ ومنشآت عسكرية أخرى.

ووفقًا لجيش الدفاع الإسرائيلي، فقد قصفت إسرائيل أكثر من 3000 هدف في إيران منذ بدء الحرب.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة