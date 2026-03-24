ترامب: فريق أميركي رفيع المستوى يتفاوض مع شخصية إيرانية مرموقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، أن القوات المسلحة الإيرانية فقدت كافة قدراتها القتالية، مشيراً إلى أن إيران لم تعد تملك قوة بحرية ولا جوية، بل وحتى أنظمتها للدفاع الجوي قد دُمرت،

وأضاف: نحن الآن نحلق بكل حرية فوق سماء مدينة طهران وبإمكاننا فعل كل ما نريد.

وكشف ترامب أن إيران وجهت 101 صاروخاً نحو حاملة الطائرات 'أبراهام لينكولن'، إلا أن أنظمة الدفاع الأمريكية تمكنت من إصابة كافة الصواريخ الـ 101 في الجو وإسقاطها في البحر.

ووصف ترامب ذلك بأنه دليل على التفوق التكنولوجي العسكري لبلاده، قائلاً: 'لقد بذلوا محاولاتهم، لكن لم يصل هدفهم صاروخ واحد'.

وفي الجانب الدبلوماسي، أكد ترامب إجراء محادثات جيدة جداً بين واشنطن وطهران مساء الأحد، وقال: 'هم من اتصلوا لأنهم يريدون إبرام اتفاق بجدية؛ لذا أمرت بإيقاف قصف محطات الكهرباء لمدة 5 أيام لنرى إلى أين ستصل هذه المحادثات'.

كما كشف الرئيس الأمريكي أن فريق التفاوض يضم كلاً من جي دي فانس، ماركو روبيو، جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، والذين يتحدثون مع شخصية إيرانية رفيعة ومحترمة.

وحدد ترامب الشرط الأساسي لأي اتفاق بـ 'الإزالة الكاملة للبرنامج النووي الإيراني'، موضحاً: 'لو لم نهاجم، لكانت طهران قد امتلكت السلاح النووي خلال أسبوعين، أما الآن فقد وافقوا على ألا يمتلكوا ذلك السلاح أبداً'.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى سلام طويل الأمد يرضي إسرائيل ودول الخليج مثل السعودية والإمارات.

وأشار ترامب إلى أن إيران تصرفت كدولة 'سيئة وعدوانية' لمدة 47 عاماً، وقد حان الوقت لإنهاء ذلك.

وحول مصير مجتبى خامنئي، قال ترامب: 'أنا لا أريد قتله، لكنني في الحقيقة لا أعرف إن كان لا يزال على قيد الحياة أم لا، لأنه لا أحد داخل إيران يعرف الآن من يقود، والوضع مليء بالفوضى'.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن عملية 'تغيير السلطة' قد تحققت في طهران، مؤكداً أن القادة الموجودين الآن في هرم سلطة الجمهورية الإسلامية مختلفون تماماً عن الأشخاص الذين كانوا موجودين في بداية الصراع.

وبينما يصف الكثيرون الوضع الحالي بـ 'الحرب'، أشار ترامب إلى أنه يراها 'عملية عسكرية ناجحة جداً'، قائلاً: 'لقد كسبنا هذه الحرب، باستثناء الإعلام المضلل الذي يريد إظهار عكس ذلك؛ فإيران لم تتبقَّ لديها قوة بحرية ولا جوية'.

وكشف الرئيس الأمريكي أن إيران قدمت لهم بالأمس هدية ثمينة وصلت اليوم، ورغم عدم كشفه للتفاصيل، إلا أنه أكد أن الهدية 'تتعلق بالطاقة والنفط والغاز' وليس بالملف النووي.

وأشار إلى أنهم يتعاملون مع قيادة جديدة ومختلفة في إيران، قائلاً: 'هذه علامة على أننا نتعامل مع الأشخاص الصحيحين'.

وحول النهاية النهائية للحرب، قال ترامب: 'أعتقد أننا سننهيها، ورغم أنني لا أستطيع قول ذلك بيقين مئة بالمئة، إلا أن الحرب قد انتهت'.

كما كشف ترامب أن دولة الإمارات واجهت هجوماً واسعاً تم فيه توجيه 1400 صاروخاً نحوها، لكنه أكد أن جميع الصواريخ تم تدميرها في الجو عبر منظومة الدفاع الجوي الأمريكية 'باتريوت'.

وختاماً، ذكر رئيس الولايات المتحدة أن قواتهم نجحت في تدمير نحو 82% من منصات إطلاق الصواريخ داخل الأراضي الإيرانية."