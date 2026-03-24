كوتا المسيحيين في برلمان إقليم كوردستان تدين استهداف البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر النائبان عن كوتا المسيحيين في برلمان كوردستان، جيمس حسدو هيدو ورامي نوري سياوش، بياناً مشتركاً نعيا فيه ببالغ الأسى استشهاد ستة من مقاتلي البيشمركة الأبطال وإصابة ثلاثين آخرين، جراء اعتداء صاروخي سافر استهدف مقر الفرقة السابعة (المنطقة الأولى) فجر اليوم الثلاثاء.

وأدان النائبان بشدة استخدام الصواريخ الباليستية في استهداف قوات البيشمركة، مؤكدين أن الهجوم تم عن "سبق إصرار" رغم علم المعتدين وتأكدهم المسبق بأن إقليم كوردستان قد اتخذ قرار "الحياد" في الحرب الدائرة حالياً.

وجاء في البيان: "إن هذا الاعتداء هو حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات يومية غير مبررة تتعرض لها مدن إقليم كوردستان، بهدف ترويع الأهالي والمواطنين الذين لا ذنب لهم في هذا الصراع"، مشدداً على أن "دماء الشهداء ستبقى بذمة المعتدين إنسانيا وأخلاقياً".

واختتم النائبان بيانهما بتقديم خالص التعازي والمواساة لعوائل وأسر الشهداء، معربين عن تضامنهما الكامل معهم في هذا المصاب الجلل، ومتمنيين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وكانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، عن استشهاد 6 من قوات البيشمركة وإصابة 30 آخرين، جراء هجومين منفصلين نفذتهما إيران باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للإقليم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن ستة صواريخ باليستية استهدفت فجر اليوم الثلاثاء مقر اللواء السابع مشاة في "المحور الأول"، بالإضافة إلى موقع تابع للواء الخامس مشاة على حدود منطقة "سوران".