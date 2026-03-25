إيران تسمح بعبور "السفن غير المعادية" مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أشارت المنظمة البحرية الدولية الثلاثاء إلى أن إيران أرسلت لها بيانا مؤرخا الأحد جاء فيه أنه يمكن للسفن "غير المعادية" عبور مضيق هرمز إذا استوفت شروط السلامة والأمن بالتنسيق مع السلطات المختصة.

وجاء في البيان "يمكن للسفن غير المعادية... أن تستفيد من مرور آمن عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات المختصة، شرط ألا تكون مشاركة في أعمال عدائية ضد إيران أو تدعمها، وأن تمتثل امتثالا كاملا لشروط السلامة والأمن المعلنة".

وأوضحت المنظمة أن البيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية مع طلب أن تعممه المنظمة البحرية الدولية، وأضافت أنها شاركته مع الدول الأعضاء ومنظمات غير حكومية.

AFP