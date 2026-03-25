مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يناقش الهجمات الإيرانية على دول المنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعاً خاصاً لمناقشة الهجمات العسكرية الإيرانية الأخيرة التي استهدفت عدة دول في المنطقة، وهي (البحرين، الأردن، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات).

وذكر مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 25 آذار 2026، أن هذه الجلسة ستخصص لتسليط الضوء على الهجمات الإيرانية التي طالت المدنيين والبنى التحتية المدنية، وأدت إلى سقوط ضحايا من المواطنين الأبرياء في تلك الدول. وأوضح المجلس أن الاجتماع سيُعقد في قاعة المجلس بمقر "قصر الأمم" في مدينة جنيف السويسرية.

ويأتي هذا "النقاش العاجل" استجابة لطلب رسمي قدمته مملكة البحرين، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يوم الأربعاء الماضي. وأشار الطلب إلى نية هذه الدول تقديم مشروع قرار إلى المجلس ضمن إطار هذا النقاش.

وبناءً على ذلك، جرى تعديل جدول أعمال الدورة الحادية والستين العادية لمجلس حقوق الإنسان لإدراج هذا الملف، ويُعد هذا النقاش العاجل هو الحادي عشر من نوعه الذي يعقده المجلس منذ تأسيسه في عام 2006.

AFP



