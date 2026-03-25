محافظ أربيل يكشف لـ "كوردستان 24" حجم الأضرار المادية جراء استهداف مجمع سكني

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- صرح محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في تصريح خاص لقناة "كوردستان 24"، بأن هجوماً استهدف مشروعاً سكنياً ضمن حدود المحافظة يقطنه مدنيون.

وأكد أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء 25 آذار 2026، أن الموقع المستهدف هو منطقة مخصصة لسكن المواطنين المدنيين، مشدداً على عدم وجود أي قاعدة عسكرية في ذلك المكان.

وحول الخسائر، أشار محافظ أربيل إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية لحقت بالمشروع السكني، كما تسبب في تضرر وتدمير عدد من سيارات المواطنين في المنطقة.