زلماي خليل زاد يدعو لمحاسبة طهران على هجومها "الإجرامي" ضد كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعرب السفير الأمريكي الأسبق لدى العراق، زلماي خليل زاد، عن صدمته وغضبه الشديدين إزاء الهجوم الصاروخي "غير المبرر" الذي شنه النظام الإيراني ضد إقليم كوردستان، واصفاً إياه بـ "العمل الإجرامي" الذي يستوجب المحاسبة الدولية.

وقال خليل زاد في بيان له، إن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى في صفوف قوات البيشمركة، الذين وصفهم بـ "المدافعين الشجعان عن كوردستان العراق"، مؤكداً أن هذه القوات لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد جيرانها لتواجه مثل هذا القصف الغادر.

وشدد السفير الأسبق على ضرورة محاسبة النظام الإيراني على هذا الفعل، مشيراً إلى أن طهران تعمد إلى استهداف أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لأنها "لا تستطيع الوصول إلى أمريكا مباشرة - حتى الآن"، محذراً من أن استهداف العمق الأمريكي هو الهدف النهائي الذي سيسعى إليه النظام بلا هوادة طالما بقي في السلطة.

وفي رسالة صريحة وجهها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد خليل زاد أن هذه "الحقيقة القاسية" يجب أن تكون حاضرة في صلب توجه الإدارة الأمريكية بشأن كيفية إنهاء الصراع الحالي. وحذر من أن أي نهاية للنزاع تترك هذا "النظام المارق" في سدة الحكم ستكون بمثابة "صداع مستمر" للولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، بما في ذلك إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

واختتم خليل زاد تصريحه بالتحذير من أن بقاء النظام الحالي سيؤثر سلباً على المستقبل الاستراتيجي للمنطقة برمتها، مشدداً على ضرورة منع حدوث مثل هذا السيناريو لضمان استقرار الأمن الإقليمي.