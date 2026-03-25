سيناتور أمريكي لـ "كوردستان 24": الهجمات الإيرانية على البيشمركة غير مبررة

أربيل (كوردستان24)- صرح تيم مايكل كين، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بأن إيران لا تملك القدرة على المواجهة المباشرة مع الجيش الأمريكي، ولذلك تلجأ إلى شن هجمات على دول المنطقة وقوات بيشمركة كوردستان.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أشار السيناتور تيم كين إلى أن الهجمات الأمريكية على الأهداف الإيرانية دفعت طهران لبدء هجماتها على دول المنطقة. وأضاف قائلاً: "إيران تدرك جيداً أنها لا تملك القدرة على مواجهة الجيش الأمريكي، لذا تهاجم الأماكن والأطراف التي تستطيع الوصول إليها".

ووصف السيناتور الأمريكي الهجمات الإيرانية على قوات البيشمركة بأنها بلا مبرر، وقال: "كما رأينا، شنت إيران هجوماً على البيشمركة، وهذا دليل آخر على أن تلك الهجمات ليس لها أي مبرر، وهي مجرد محاولة لإخفاء عجز طهران عن مواجهة الجيش الأمريكي".