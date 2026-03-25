رئيس إقليم كوردستان: إيران أقرت بأن قصف البيشمركة كان "عن طريق الخطأ" ولن نكون جزءاً من حرب المنطقة

منذ ساعة

اربیل (كوردستان24) - أعلن رئيس إقليم كوردستان أن مسؤولين إيرانيين أقروا بأنهم هاجموا البيشمركة عن طريق الخطأ، مشدداً في الوقت ذاته على أن إقليم كوردستان لن يكون جزءاً من هذه الحرب الدائرة في المنطقة.

وشارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء (25 آذار 2026)، في مدينة سوران، في مجلس عزاء مقاتلي البيشمركة الستة الذين استشهدوا إثر هجوم بصواريخ باليستية إيرانية.

وقال رئيس إقليم كوردستان في تصريح صحفي: "ندين هذا الهجوم بشدة". وكشف عن إجراء مباحثات مع جمهورية إيران الإسلامية بشأن الحادثة، مضيفاً: "إيران تُجري تحقيقاً حول الهجوم، وأقرت بأن القصف نُفذ عن طريق الخطأ، ونحن الآن ننتظر الرد النهائي من إيران لإقليم كوردستان".

وجدد رئيس الإقليم التأكيد على موقف أربيل الثابت حيال التوترات، قائلاً: "إقليم كوردستان يُعد دائماً عامل هدوء واستقرار في المنطقة، ولن نشكل في أي وقت من الأوقات تهديداً لدول الجوار، كما أننا لن نكون بأي شكل من الأشكال جزءاً من هذه الحرب".

وفي جانب آخر من حديثه، وجه نيجيرفان بارزاني رسالة إلى بغداد، مطالباً الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها، حيث صرح في هذا الصدد قائلاً: "يجب على الحكومة العراقية أن تتصرف كدولة ذات سيادة".

كما حذر من مخاطر بقاء الوضع على ما هو عليه، مشدداً على أنه "يجب إيقاف هجمات المجاميع الخارجة عن القانون بشكل عاجل" من أجل الحفاظ على استقرار العراق وإقليم كوردستان.

يذكر انه استهدف هجوم صاروخي باليستي إيراني يوم امس الثلاثاء، مقار اللواءين الخامس والسابع للبيشمركة في قاطع "سوران" و"سبيليك"، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد 6 مقاتلين وإصابة 30 آخرين، وأثار موجة من الإدانات الواسعة.