رئيس قبيلة اللهيب في نينوى يعزي رئيس حكومة إقليم كوردستان بشهداء البيشمركة

اربيل (كوردستان24) - وجه رئيس قبيلة اللهيب في محافظة نينوى، الشيخ أنور الندى آل دعاج، برقية تعزية ومواساة رسمية إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل وأسفر عن استشهاد ستة من البيشمركة واصابة اخرين في صفوف قوات البيشمركة.

وأعرب الشيخ آل دعاج في برقيته عن بالغ حزنه وأساه لهذا المصاب الجلل، مقدماً أحر التعازي وصادق المواساة لرئيس الحكومة، ولعائلات الشهداء، ولعموم شعب إقليم كوردستان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وأكد رئيس قبيلة اللهيب، نيابة عن أبناء القبيلة في نينوى، تضامنهم الكامل ووقوفهم صفاً واحداً مع الإقليم في مواجهة كل ما يستهدف أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان.

وشدد البيان في ختامه على ضرورة التكاتف وتعزيز وحدة الصف بين جميع مكونات الشعب العراقي لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً الله أن يحفظ العراق وإقليم كوردستان وأهلهما من كل سوء ويديم عليهما نعمة الأمن والاستقرار.

وهذا نص الرسالة :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فخامة رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان

السيد مسرور بارزاني المحترم

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى من أبناء قوات البيشمركة.

نتقدم إلى دولتكم، وإلى عوائل الشهداء، وإلى أهلنا وشعب إقليم كوردستان كافة، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

وإننا نؤكد تضامننا الكامل معكم في هذا المصاب الجلل، ووقوفنا صفاً واحداً في مواجهة كل ما يستهدف أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان، ونشدد على أهمية تعزيز وحدة الصف والتكاتف بين جميع مكونات الشعب العراقي لمواجهة هذه التحديات.

حفظ الله العراق وإقليم كوردستان وأهلهما من كل سوء، وأدام الأمن والاستقرار في ربوعهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

الشيخ أنور الندى ال دعاج

رئيس قبيلة اللهيب في محافظة نينوى