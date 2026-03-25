تصعيد عسكري وتضارب دبلوماسي في الأزمة الإيرانية الأمريكية

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهدت الساحة الدولية اليوم تطورات متسارعة في الملف الإيراني، تراوحت بين التحشيد العسكري الأمريكي والتشكيك الإيراني في نوايا واشنطن، وسط تداعيات اقتصادية ودبلوماسية شملت عدة دول.

الميدان والسياسة: تعزيزات أمريكية ورد إيراني ساخر

أفادت مصادر مطلعة باعتزام الولايات المتحدة نشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة. ويأتي هذا التحرك العسكري في وقت أكد فيه الرئيس دونالد ترامب وإدارته وجود محادثات مع طهران لإنهاء النزاع. في المقابل، قللت القيادة العسكرية الإيرانية من جدية هذه التصريحات، معتبرة أن واشنطن "تفاوض نفسها" في غياب حوار حقيقي مع طهران.

الأسواق والاقتصاد: تفاؤل حذر وتأمين إمدادات الطاقة

انعكس تفاؤل ترامب بقرب التوصل لاتفاق إيجاباً على الأسواق العالمية؛ حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط رغم استمرار الضربات العسكرية. وفي سياق متصل، أعلنت طهران أنها ستواصل فرض رسوم على العبور الآمن عبر مضيق هرمز الذي لا يزال مغلقاً، مما دفع الحكومة اليابانية لاتخاذ قرار بالبدء بسحب مخزونها النفطي الاستراتيجي لمدة 30 يوماً لتأمين احتياجاتها.

المواقف الدولية: انتقادات حادة وإجراءات احترازية

إسبانيا: وصف رئيس الوزراء "بيدرو سانشيز" العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران بأنها "حرب غير عادلة وغير قانونية".

أستراليا: أعلنت وزارة الشؤون الداخلية تعليق منح التأشيرات السياحية للإيرانيين مؤقتاً.

كوريا الشمالية: اعتبر الزعيم "كيم جونغ أون" أن الحرب الحالية تثبت صحة قرار بلاده بالتمسك بسلاحها النووي كردع استراتيجي.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة