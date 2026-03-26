فايننشال تايمز: روسيا تدعم إيران بطائرات مسيرة وصور للأقمار الصناعية

أربيل (كوردستان24)- أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية، بأن روسيا تواصل تزويد إيران بطائرات مسيرة ومعلومات استخباراتية وصور أقمار صناعية، وذلك في إطار التعاون العسكري المتنامي والوثيق بين موسكو وطهران.

وذكر التقرير الصادر يوم الخميس، 26 آذار/مارس 2026، أن موسكو تمر حالياً بالمراحل النهائية لتسليم شحنة جديدة من الطائرات المسيرة والمعدات التقنية المرتبطة بها إلى الجانب الإيراني. وأوضحت المصادر أن الدعم الروسي لا يقتصر على التجهيزات العسكرية الفنية فحسب، بل يمتد ليشمل تزويد طهران بصور دقيقة من الأقمار الصناعية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز القدرات العملياتية والميدانية للقوات الإيرانية.

وكشفت الصحيفة أن مسؤولين من البلدين عقدوا سلسلة من الاجتماعات السرية لبحث سبل وآليات نقل هذه المعدات العسكرية بعيداً عن أعين الرقابة الدولية، تزامناً مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

من جهة أخرى، أعرب قصر "الكرملين" عن قلقه إزاء التصريحات المتبادلة والمتضاربة بين واشنطن وطهران، محذراً من أن أي توسع في رقعة الصراع وصولاً إلى منطقة بحر قزوين سيؤدي إلى عواقب وخيمة ونتايج سلبية للغاية.

وأكدت موسكو أن حالة عدم الاستقرار المحيطة بإيران أدت بالفعل إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مشددة على أن أي تصعيد عسكري مباشر ضد إيران سيهدد الأمن والاستقرار العالمي بشكل شامل.